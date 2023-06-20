Роспропаганда: непревзойденное сумасбродство
Должен признать, что песковщина-солойовщина интеллектуально гуттаперчевая
Уловки московской антилогики уже как-то давно не удивляют и поэтому не реагирую.
Но объяснение Пескова, что они демилитаризовали Украину меня поплавило.
Простите, но это называет: трахнуть логику.
"Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".
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Итак, это где-то так, как у соседа, который ужасно вам завидует. Хочет, чтобы вы умерли от голода. Врывается с ножом и забирает последнюю тысячку.
Прибегают соседи, кто-то дает нож, кто-то дает молоток, кто-то дает топор.
И все скидываются деньгами, чтобы вы не умерли от голода.
В результате: у вас вместо тысячи гривен полмиллиона, но ваш злой сосед считает, что его цель достигнута и вы умрете от голода.
Нет, я понимаю, что они сами не верят в то, что морозят.
За исключением русского народца и, пожалуй, самого Путина.
Но нельзя признать, что песковщина-солойовщина интеллектуально гуттаперчева.
Так уметь изогнуться. Это ведь гениально.
Безумно, но гениально. На грани с сумраком ума.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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