Уловки московской антилогики уже как-то давно не удивляют и поэтому не реагирую.

Но объяснение Пескова, что они демилитаризовали Украину меня поплавило.

Простите, но это называет: трахнуть логику.

"Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".

Читайте также: Когда империя сдыхает, она ловит Patriot или Himars

Итак, это где-то так, как у соседа, который ужасно вам завидует. Хочет, чтобы вы умерли от голода. Врывается с ножом и забирает последнюю тысячку.

Прибегают соседи, кто-то дает нож, кто-то дает молоток, кто-то дает топор.

И все скидываются деньгами, чтобы вы не умерли от голода.

В результате: у вас вместо тысячи гривен полмиллиона, но ваш злой сосед считает, что его цель достигнута и вы умрете от голода.

Нет, я понимаю, что они сами не верят в то, что морозят.

За исключением русского народца и, пожалуй, самого Путина.

Но нельзя признать, что песковщина-солойовщина интеллектуально гуттаперчева.

Так уметь изогнуться. Это ведь гениально.

Безумно, но гениально. На грани с сумраком ума.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.