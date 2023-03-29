Роснефть подписала соглашение об увеличении поставок продукта в Индию

Об этом информирует Reuters .

Сообщается, что соглашение было подписано во время рабочей поездки в Индию генерального директора Роснефти Игоря Сечина.

"Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества НК "Роснефть" с индийскими компаниями по всей цепочке создания стоимости энергетического сектора, в частности возможности осуществления расчетов в национальных валютах", - заявили в компании.

РФ перенаправляет свои поставки энергоносителей с рынков в Европе, где ввели санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину в этом году.

Индия была самым большим покупателем российской эталонной нефти марки Urals в марте. Поставка в Индию в этом месяце составит более 50% всего морского экспорта Urals. На втором месте – Китай.