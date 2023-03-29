Роснефть подписала соглашение об увеличении поставок продукта в Индию
Производитель нефти в РФ Роснефть и нефтеперерабатывающий завод в Индии Indian Oil Corp подписали срочное соглашение об увеличении поставок продукта и диверсификации
Об этом информирует Reuters .
Сообщается, что соглашение было подписано во время рабочей поездки в Индию генерального директора Роснефти Игоря Сечина.
"Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества НК "Роснефть" с индийскими компаниями по всей цепочке создания стоимости энергетического сектора, в частности возможности осуществления расчетов в национальных валютах", - заявили в компании.
РФ перенаправляет свои поставки энергоносителей с рынков в Европе, где ввели санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину в этом году.
Индия была самым большим покупателем российской эталонной нефти марки Urals в марте. Поставка в Индию в этом месяце составит более 50% всего морского экспорта Urals. На втором месте – Китай.
- 8 июля 2022 г. правоохранители наложили арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий бенефициарами которых являются российские корпорации - нефтегазовая компания "Роснефть", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и газодобывающая и распределительная монополия "Газпром".
- 2 августа 2022 года Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти.
- 9 марта США получили ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской компании "Роснефть". Стоимость аппарата – более $25 млн.
- Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Евгений Пригожин заручился поддержкой одного из самых влиятельных в России людей, Игоря Сечина, – главы Роснефти и давнего соратника по ФСБ секретаря Совбеза Николая Патрушева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.49
Покупка 37.49Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное