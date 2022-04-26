"Роснефть" не смогла продать 6,5 млн тонн нефти из-за требования оплаты в рублях
Нефтетрейдер "Роснефть" выставила на тендер 6,5 млн тонн нефти с условием полной предоплаты в рублях и не смогла ее продать, поскольку не поступило ни одной заявки
Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания пяти трейдеров.
Российский нефтетрейдер "Роснефть" объявил 25 апреля тендер на гигантский объем нефти - 6,5 млн. тонн, при этом требуя полной предоплаты в рублях. В ответ не поступило никакой заявки.
Мировые нефтетрейдеры пытаются избегать таких соглашений из-за санкций против Кремля.
Следовательно, россиянам придется искать новые способы перенаправить в Азию больше нефти из-за частных соглашений.
Один из источников Reuters, представляющий азиатский бизнес, отметил, что "Роснефть" имеет возможность реализовать часть этих объемов в Азии. Другой источник указал, что компания таким тендером хотела заявить рынку о выну оплаты рублями.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли.
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