Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Пригожин договорился с главой компании Сечиным, - росСМИ
Евгений Пригожин заручился поддержкой одного из самых влиятельных в России людей, Игоря Сечина, – главы Роснефти и давнего соратника по ФСБ секретаря Совбеза Николая Патрушева
О прошедшей в начале прошлой недели неформальной встрече Сечина и Пригожина каналу "Можем объяснить" рассказал информированный собеседник, близкий к руководству Роснефти.
По его словам, по итогам общения с Пригожиным Сечин дал поручение обеспечить финансовую поддержку структурам Пригожина. О каких именно проектах идет речь, источник МО не знает.
В Роснефти по запросу журналистов отказались комментировать сотрудничество. У Пригожина тоже пока никак не прокомментировали сделку.
Однако сейчас Z-каналы утверждают, что Пригожин все же добился своего и получил снаряды. Произошло это по распоряжению секретаря Совбеза Николая Патрушева — давнего соратника Игоря Сечина (оба работали в ФСБ).
Но никаких подтверждений того, что деятельность Пригожина одобряется в высоких кабинетах, до сих пор нет. Прокремлевский политолог Сергей Марков в феврале заявил, что на федеральном ТВ в России запретили вспоминать о Пригожине и его ЧВК. Близкие к "повару Путина" паблики публиковали методичку Минобороны для СМИ, где также говорится о запрете упоминания вагнеровцев. Шойгу обыграл Пригожина в аппаратных играх, и уже Минобороны вместо ЧВК Вагнера вербует в колониях зэков.
Но теперь, может быть, Пригожин получил высокого покровителя.
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