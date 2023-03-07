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Главная война с Россией Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Пригожин договорился с главой компании Сечиным, - росСМИ

Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Пригожин договорился с главой компании Сечиным, - росСМИ

7 мартa, 2023 вторник
17:40
война с Россией

Евгений Пригожин заручился поддержкой одного из самых влиятельных в России людей, Игоря Сечина, – главы Роснефти и давнего соратника по ФСБ секретаря Совбеза Николая Патрушева

О прошедшей в начале прошлой недели неформальной встрече Сечина и Пригожина каналу "Можем объяснить" рассказал информированный собеседник, близкий к руководству Роснефти.

По его словам, по итогам общения с Пригожиным Сечин дал поручение обеспечить финансовую поддержку структурам Пригожина. О каких именно проектах идет речь, источник МО не знает.

В Роснефти по запросу журналистов отказались комментировать сотрудничество. У Пригожина тоже пока никак не прокомментировали сделку.

Однако сейчас Z-каналы утверждают, что Пригожин все же добился своего и получил снаряды. Произошло это по распоряжению секретаря Совбеза Николая Патрушева — давнего соратника Игоря Сечина (оба работали в ФСБ).

Но никаких подтверждений того, что деятельность Пригожина одобряется в высоких кабинетах, до сих пор нет. Прокремлевский политолог Сергей Марков в феврале заявил, что на федеральном ТВ в России запретили вспоминать о Пригожине и его ЧВК. Близкие к "повару Путина" паблики публиковали методичку Минобороны для СМИ, где также говорится о запрете упоминания вагнеровцев. Шойгу обыграл Пригожина в аппаратных играх, и уже Минобороны вместо ЧВК Вагнера вербует в колониях зэков.

Но теперь, может быть, Пригожин получил высокого покровителя.

Россия
Вагнергейт
Николай Патрушев
Война рф с Украиной
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