Иногда слежу за рослибералами. Один играет Лаврентия Берию в ироническом спектакле и очень по этому поводу уже не первую неделю возбужден (наконец-то побывал в шкуре неистового наркома, а можно было и бесславно умереть без этого важного опыта), второй убежден, что Украина ответственна за убитого молотом вагнеровца, третья считает, что украденный енот – свидетельство героизма, любви к живой природе и "все не так однозначно, Гитлер не ел мяса и любил детей".

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Как там говорил Вахтанг Кебуладзе: "Русские либералы – враги нашего будущего"? Мне кажется, что все они, прежде всего, "друзья своего прошлого" и конторские сексоты, – если не все, то через одного.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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