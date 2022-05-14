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Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска

14 мая, 2022 суббота
13:54
Наука Илон Маск

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россияне не будут летать на американских космических кораблях

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, космические корабли компании Илона Маска SpaceX, в отличие от российских, ненадежны.

"Мы, скажем так, уверены в своих кораблях. На корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы. Это система жизнеобеспечения, это не шутки, понимаете, это здоровье людей", - сказал Рогозин.

Он добавил, что космический корабль Starlink компании Boeing вообще аварийный. "Аварийно слетал в первый раз. Во второй раз вообще не смог летать. Перенос уже более двух лет. Сейчас они попытаются его запустить. Но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов, мы не можем рисковать их жизнью", - рассказал Рогозин.

Он добавил, что с инициативой о "перекрестных" полетах выступило NASA (Национальное управление США по аэронавтике и космосу), якобы, из-за желания не терять навыков полетов на российских кораблях. Ожидалось, что на "Союзах ТС" одно место в экипаже будет занимать американец, а на Crew Dragon полетит один россиянин.

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Илон Маск
SpaceX
Crew Dragon
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