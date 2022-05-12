Роскосмос пытается обойти международные санкции через Газпромбанк, - украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки.



Космическое агентство РФ избегает расчетов в иностранной валюте, минимизирует объемы валюты на счетах санкционированных банков, открывает счета в дочерних учреждениях международных банков или российских компаниях, не подпадающих под санкции.



Для этого Роскосмос привлекает "Газпромбанк", международные санкции против которого были минимальными. Определенные ограничения касаются только отдельных управляющих банка.

Напомним, Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, национализированных на Западе после 24 февраля. С этими компаниями запрещено совершать какие-либо сделки, платежи и сделки с ценными бумагами. В документе также говорится о запрете для них мероприятии в порты России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb