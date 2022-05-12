Роскосмос пытается обойти международные санкции через Газпромбанк, - украинская разведка
Российская государственная корпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через Газпромбанк, мало пострадавший от международных санкций
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Космическое агентство РФ избегает расчетов в иностранной валюте, минимизирует объемы валюты на счетах санкционированных банков, открывает счета в дочерних учреждениях международных банков или российских компаниях, не подпадающих под санкции.
Для этого Роскосмос привлекает "Газпромбанк", международные санкции против которого были минимальными. Определенные ограничения касаются только отдельных управляющих банка.
- Напомним, Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, национализированных на Западе после 24 февраля. С этими компаниями запрещено совершать какие-либо сделки, платежи и сделки с ценными бумагами. В документе также говорится о запрете для них мероприятии в порты России.
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