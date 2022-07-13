Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на

Отмечается, что российская госкорпорация по космической деятельности "Роскосмос" откладывает полеты на Луну, чтобы сосредоточиться на зондировании Земли и связи для военных.

"Пока вправо сместился вопрос со сверхвесом (сверхтяжелой ракетой – ред.), как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел – дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем – и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сместился", – заявил Блошенко.

Он также добавил, что Роскосмос продолжает работу над ракетой-носителем "Союз-5", составляющей сверхтяжелую ракету. Проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" пока не принят.

Напомним, 12 июля руководитель Роскосмоса Рогозин показал "самую мощную в мире" ракету "Сармат" и анонсировал серийное производство.

12 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляке высмеял зенитно-ракетный комплекс С-400, находящийся на вооружении армии РФ: "Ловит ракеты, как российские футболисты — мячи".

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