Роскошный ассист Зинченко не спас "Ман Сити" от неожиданного поражения в матче с "Лейпцигом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился домашней победой "Лейпцига" со счетом 2:1. Первый гол "Манчестер Сити" пропустил на 24-й минуте, когда забил Доминик Собослай. На 71-й минуте Андре Силва удвоил преимущество немцев.



Вышедший на матч с первых минут украинский защитник Александр Зинченко не мог позволить, чтобы "Ман Сити" закончил встречу без голов. На 77-й минуте Зинченко выполнил безупречную поперечную передачу на 40 метров, которую головой замкнул Рияд Марез.



На 83-й минуте правый защитник "Сити" Кайл Уокер получил красную карточку и оставил англичан в меньшинстве.



По итогу группового этапа ЛЧ победу в квартете A одержал "Манчестер Сити", набравший 12 очков и с первого места вышедший в плей-офф. Вторую позицию занял ПСЖ, французы также сыграют в 1/8 финала.



"Лейпциг", у которого 7 баллов, сыграет в Лиге Европы, а для "Брюгге" еврокубковый сезон завершен.



Лига чемпионов



6-й тур



7 декабря



Группа А



"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 2:1



Голы: Собослай, 24, Силва, 71 - Марез, 77



Удаление : Уокер, 83

7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ уверенно победил бельгийский "Брюгге".