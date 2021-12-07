Роскошный ассист Зинченко не спас "Ман Сити" от неожиданного поражения в матче с "Лейпцигом"
В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился домашней победой "Лейпцига" со счетом 2:1. Первый гол "Манчестер Сити" пропустил на 24-й минуте, когда забил Доминик Собослай. На 71-й минуте Андре Силва удвоил преимущество немцев.
Вышедший на матч с первых минут украинский защитник Александр Зинченко не мог позволить, чтобы "Ман Сити" закончил встречу без голов. На 77-й минуте Зинченко выполнил безупречную поперечную передачу на 40 метров, которую головой замкнул Рияд Марез.
На 83-й минуте правый защитник "Сити" Кайл Уокер получил красную карточку и оставил англичан в меньшинстве.
По итогу группового этапа ЛЧ победу в квартете A одержал "Манчестер Сити", набравший 12 очков и с первого места вышедший в плей-офф. Вторую позицию занял ПСЖ, французы также сыграют в 1/8 финала.
"Лейпциг", у которого 7 баллов, сыграет в Лиге Европы, а для "Брюгге" еврокубковый сезон завершен.
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
Группа А
"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 2:1
Голы: Собослай, 24, Силва, 71 - Марез, 77
Удаление : Уокер, 83
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ уверенно победил бельгийский "Брюгге".
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