Роскомнадзор заблокировал сайты финской государственной ТРК Yle, грузинского издания Sova и армянского "Радио Свобода"
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России еще 12 сайтов
Об этом сообщает Интерфакс.
YIe была основана в 1926 году как Suomen Yleisradio (Finlands Rundradio, "Финское телерадиовещание"), в том же году запустила на длинных волнах радиостанцию. Сейчас, кроме финского, YIe вещает на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.
На основании того же требования Генпрокуратуры всего заблокировано 12 сайтов и ссылок, в том числе русскоязычную версию сайта армянской службы Радио Свобода, а также сайт грузинского издания на русском языке Sova, основанного в Тбилиси в 2016 году.
Как сообщает "Роскомсвобода", которая производит выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, ограничение доступа происходит по "маске", то есть со всеми доменами и поддоменами.
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