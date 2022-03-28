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Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала "Масяня" из-за нового эпизода о войне с Украиной

28 мартa, 2022 понедельник
06:57

Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала "Масяня", последний эпизод которого был о войне с Украиной

Об этом сообщает основатель сериала Олег Куваев и "Медиазона".

"Короче, mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уж очень редко пользуемся, все на ютубе в основном", - комментирует Куваев.
По предварительным данным, сайта пока нет в реестре запрещенных Роскомнадзором. Поэтому о фактических требованиях, на основе которых страницу могли заблокировать, пока неизвестно.


Отметим, что в последнем эпизоде персонажи пытаются скрыть от своего друга-украинца факт вторжения России в Украину. Кроме того, в конце серии Масяня приносит Путину японский меч для харакири.

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