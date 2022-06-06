Роскомнадзор заблокировал инициативу United24 и ряд СМИ
Роскомнадзор заблокировал государственную платформу сбора средств для Украины United24 и ряд сайтов медиа
Об этом сообщает сайт органа .
Среди них – Грати, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine.
Среди заблокированных сайтов также зеркала проектов Радио Свобода и издание Следствие.инфо и сайты каналов "НТА" и 2+2.
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