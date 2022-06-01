Роскомнадзор "заблокировал" два самых популярных в РФ порносайта. В одном из них назвали это "комплиментом"
С двадцатых чисел мая россияне не могут зайти на популярные порносайты xvideos.com и xnxx.com
Об этом пишет DTF.
Ошибок при загрузке или переадресации на страницу Роскомнадзора, как обычно бывает при блокировке, нет.
При этом сеть мониторинга GlobalCheck показывает, что оба сайта недоступны в России. То есть по факту блокирование есть, но формально его не существует, по крайней мере со стороны государственных органов никаких заявлений или отчетов не было.
Команда Xvideos написала в своем твиттере, что ресурс "заблокирован" (и считает это комплиментом).
Xvideos.com — самый популярный порносайт в стране (5 миллионов запросов в Яндексе против 2 миллионов в Pornhub) и мире.
Помимо Xvideos, без VPN недоступен второй по популярности порносайт мира – xnxx.com. И он тоже не упоминается ни в одном реестре Роскомнадзора.
Проблем с доступом из России нет только у Pornhub – сайт открывается через всех провайдеров по всей территории страны.
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