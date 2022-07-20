Роскомнадзор угрожает принять меры против Википедии

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

Российский регулятор Роскомнадзор сообщил, что будет принимать принудительные меры в отношении американского фонда Wikimedia Foundation, управляющего онлайн-энциклопедией Википедия, – из-за якобы нарушений законов в связи со статьями о войне.

Роскомнадзор обяжет поисковые системы сообщать пользователям о том, что Википедия нарушает российское законодательство – до "устранения нарушений".

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины", – говорится в сообщении.

Роскомнадзор отметил, что в России некоммерческая организация Wikimedia Foundation уже привлечена к административной ответственности за неудаление "противоправной информации".

14 июля сайт телеканала Еспресо был заблокирован в России.

Роскомнадзор заблокировал сайты финской государственной ТРК Yle, грузинского издания Sova и армянское Радио Свобода.

В начале российского вторжения Роскомнадзор РФ угрожал Википедии за "лживую статью" о войне России против Украины.

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