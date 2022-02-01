Роскомнадзор требует от российских СМИ удалить все расследования Навального о Путине
Российское надзорное ведомство Роскомнадзор 1 февраля направило в редакции российских СМИ либерального толка сообщение с требованием в течение суток удалить материалы, которые написали на основе расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Об этом сообщает "Медуза".
Так, от "Медузы" требуется удалить 17 материалов, написанных в 2017-2021 годах на основе расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Среди материалов, которые Роскомнадзор требует удалить: несколько текстов о расследовании ФБК о резиденции под Геленджиком, которую, по данным Фонда, построили для президента РФ Владимира Путина; другие расследования - о недвижимости и другом имуществе, которым владеют или пользуются российские чиновники и их семьи, в частности глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента Владимир Мединский, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года - в нем говорится, что эти статьи "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена по закону о противодействии экстремизму".
Наблюдательное ведомство потребовало удалить статьи, написанные по расследованиям команды Навального и других российских СМИ. Об этом сообщили: "Эхо Москвы" (получило 34 сообщения о материалах 2014-2020 гг.), "Дождь" (шесть сообщений), Znak.com (13 сообщений), "Свободные новости" (девять сообщений), The Village (восемь сообщений), "Бумага" (три сообщения). Они удаляют такие публикации по требованию Роскомнадзора и под угрозой блокирования издания в России.
- Напомним, в январе 2021 года Фонд Навального опубликовал расследование о "дворце Путина".
- Фильм-расследование набрал более 25 млн просмотров за сутки.
- Спикер Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".
- Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".
- 20 января команда российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фото якобы интерьера дворца президента РФ Владимира Путина.
- 23 января 2021 года в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3 тысяч человек.
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