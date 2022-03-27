Роскомнадзор требует от российских СМИ не публиковать интервью, которое они брали у Зеленского

О запрете публиковать разговор с Владимиром Зеленским сообщает Роскомнадзор, передает Еспресо.TV .

Сегодня, 27 марта, Владимир Зеленский дал первое после начала широкомасштабного вторжения обширное интервью российским журналистам.

"Россия должна знать правду. Российские журналисты из YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета" получили ответы на все вопросы. Четко и по полочкам", - отмечает Офис президента.

В то же время официальный российский цензор Роскомнадзора категорически запрещает его публикацию на территории РФ:

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении принявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - говорится в сообщении российского цензора.

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