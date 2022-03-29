Роскомнадзор РФ снова угрожает Википедии за "ложную статью" о войне России против Украины

Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости.

"На основании направленного требования генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости немедленного удаления ложной информации на тему специальной военной операции в Украине", — говорится в сообщении.

"Речь об использовании на платформе лживого контента, который имеет целью дезинформацию российских пользователей", — объясняют позицию Роскомнадзора.



В случае невыполнения требований "Википедии" грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.