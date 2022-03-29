Роскомнадзор РФ снова угрожает Википедии за "ложную статью" о войне России против Украины
От администрации Википедии требуют удалить правдивую информацию о войне России против Украины
Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости.
"На основании направленного требования генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости немедленного удаления ложной информации на тему специальной военной операции в Украине", — говорится в сообщении.
"Речь об использовании на платформе лживого контента, который имеет целью дезинформацию российских пользователей", — объясняют позицию Роскомнадзора.
В случае невыполнения требований "Википедии" грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.
- Напомним, Роскомнадзор уже угрожал заблокировать "Русскую Википедию" по статье о вторжении в Украину.
- Ранее Meta отказалась выполнять требование Роскомнадзора снять ограничения с российских медиа в Facebook.
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