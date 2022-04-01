Роскомнадзор дискредитирует Википедию, чтобы заверить россиян в ложности информации о войне РФ против Украины, - Центр при СНБО
Роскомнадзор дискредитирует Википедию и, угрожая штрафом, требует удалить статью о войне РФ против Украины
Об этом заявили в Центре при СНБО .
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: рашисты дискредитируют Википедию, чтобы убедить население в фейковости любой информации о войне в Украине. Враждебный Роскомнадзор с первых дней российско-украинской войны пытается воевать с Википедией против статьи "", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Россияне угрожают Википедии штрафом до 4 млн рублей "за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации, направленной на дезинформацию российских пользователей".
В ЦПИ отметили, что статьи в Википедии создает сообщество авторов и подтверждает их соответствующими ссылками на первоисточники. Это общеизвестная информация от ООН.
"Ударение на остатки достоверных источников информации - агония российских пропагандистов из-за хрупкости "информационного пузыря", в котором живет население России. Не могут побороть правду - придают правде признаки фейка. Тотальная ложь - государственная идеология России", - отметили в Центре при СНБО.
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