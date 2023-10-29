Российские пропагандисты используют пограничника-перебежчика из Закарпатья для распространения дезинформации и дискредитации Украины

Соответствующий комментарий был опубликован на ТАСС .

В нем Сыров пытался дискредитировать решение Государственной службы занятости Украины о выдаче ваучеров на обучение по профессии "сапер" отдельным категориям граждан, в частности лицам с инвалидностью и переселенцам. Он продвигал известный нарратив российских ИПСО, что "украинская власть не ценит своих людей".

16 октября ДБР объявило о подозрении в государственной измене начальнику отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Руслану Сыровому, оказавшемуся российским агентом. Перед этим он получил подозрение в дезертирстве. В Бюро рассказали, что пограничник незаконно пересек границу с Венгрией. Позже на российских пабликах стали появляться сообщения о том, что он долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве.

Также в Главном управлении разведки предупреждали о кампании российских спецслужб по дискредитации Украины, к которой планировали привлечь "предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырового, который недавно сбежал в Москву".