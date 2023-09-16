Рош ха-Шана в Умани: сколько иностранцев приехало, как реагируют на воздушную тревогу, что делает полиция Украины и Израиля

Только за последние сутки их прибыло более 10 тысяч. Об этом с места события передает корреспондент Еспресо Дмитрий Дидора.

Богослужения совершаются фактически непрерывно. Даже во время воздушной тревоги.

О безопасности паломников совместно заботятся украинские и израильские правоохранители.

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Действуют специальные пропускные пункты. Также в городе не продается спиртное.

Районной военной администрацией был введен ряд запретов, в частности на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в районе паломничества. В городе Умань запретили продавать пиротехнические изделия, было установлено до 10 контрольно-пропускных пунктов. В основном изымался алкоголь, который паломники пытались пронести и провезти на территорию паломничества. Выявлялись и наркотические средства. Это вещества, похожие на каннабис", - рассказала телеканалу "Еспресо " спикер Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.