"Росгвардия занимается безопасностью": Путин признал присутствие российских войск на ЗАЭС
Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что на Запорожской АЭС находятся российская армия и техника. Они, по его словам, охраняют периметр ЗАЭС
Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Путин подтвердил присутствие армии РФ на Запорожской атомной электростанции. Также он посетовал на обстрелы ЗАЭС "со стороны украинских войск". По его словам, на территории станции российские военные постоянно обнаруживают обломки от HIMARS.
Кроме того, президент России подчеркнул, что оставшиеся члены МАГАТЭ могут увидеть, что никакой военной техники на территории ЗАЭС нет. Однако позже заявил, что там все же есть "тигры" Росгвардии.
"Там стоит охраняющая периметр и внутреннюю часть нацгвардия. Ну, "тигры" стоят там. Это росгвардия занимается безопасностью", - сказал президент России.
- 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС. По прибытии в Запорожье Россия заставила ждать миссию в общей очереди въезда в ЗАЭС. До этого им отказали в проходе по спецпропускам.
- После завершения миссии МАГАТЭ, двое ее участников остались работать на станции на постоянной основе.
- 6 сентября МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам посещения ЗАЭС.
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