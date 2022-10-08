Такую оперативную информацию через свой ТГ-канал в 17:15 по Киеву обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В российской столице начался комплекс "мероприятий" направленных против военных. Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения Дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского - "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции", - говорится в сообщении от ГУР. .

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По данным украинской военной разведки, происходят "многочисленные аресты, задержания и блокирование военных".

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"В то же время все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность", - отмечает ГУР.

Справка

С освобождением Харьковщины и началом активного контрнаступления ВСУ в Херсонской области в Москве усилились трения между Кремлем, ФСБ и ЧВК - с одной стороны и Минобороны - другой.

Через главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и назначенного Кремлем руководителя Чечни Рамзана Кадырова Путин и его окружение делают виновными в провале на украинских фронтах именно верхушку Генштаба РФ. Те же в свою очередь, судя по открытым источникам, не понимают смысла развязанной Путиным войны против Украины и признают свою беспомощность перед сопротивлением украинцев и консолидированной помощью Украине со стороны международного сообщества, в частности, в виде передовых образцов вооружения, которым значительно уступает российская сторона.

Кадыровцев же, как и мобилизованных на фронт под эгидой ЧВК Вагнера заключенных, кадровые российские офицеры, по данным независимых российских политологов и оппозиционеров, оценивают как аналог "заградительных отрядов".

Не соглашались в Минобороны РФ, как говорит ряд сообщений, и с устроенной Путиным повальной мобилизацией, за неудовлетворительное проведение которой Кадыров и Пригожин также критикуют главное военное ведомство РФ.

Также следует напомнить, что после подрыва Крымского (Керченского) моста утром субботы, 8 октября 2022 года, который, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, могло организовать ГРУ Минобороны, чтобы таким образом подставить ФСБ, отвечающую за безопасность этого стратегического объекта оккупантов, назначен "командующий Объединенной группировкой войск (России, - ред.) в районе проведения СВО (специальной военной операции, - ред.)", которым стал генерал армии страны-агрессора Сергей Суровикин.

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