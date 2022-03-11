Росгвардия массово задерживает людей в Херсоне и области, – журналист Константин Рыженко

"По Херсонщине есть много задержаний с митингов. В Новой Каховке не хватает места в изоляторах, оккупанты начали запихивать людей в полицейские гаражи и там удерживать", – сказал Рыженко в эфире Espreso.TV.



Рыженко добавил: "Сейчас юридически мы не оккупированы: нет военной администрации – нет права вводить полицейский режим. Поэтому оккупанты в принципе не имеют никакого права кого-либо арестовать".



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Журналист также отметил: "Зачастую оккупанты арестуют людей после митингов и акций. Во время они просто не могут этого сделать: как только оккупанты вытаскивают кого-то из толпы, чтобы арестовать, люди сразу бьют Росгвардию".



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