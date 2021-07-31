Росгеология еще не уверена, что из-под Азовского моря можно добывать пресную воду для Крыма

С таким заявлением выступил генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков, передает Еспресо.TV.

"Геологические исследования на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод", - приводит его слова портал АРК .



Однако, полученных данных пока недостаточно и исследования будут продолжаться.



Об окончательных выводах говорить еще рано.



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Как отметил Горьков, его компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега.



Росгеология изучает Азовское море на предмет подземных запасов пресной воды с середины апреля.



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