Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов"
Росфинмониторинг включил соратников российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в список лиц, которые считаются причастными к экстремистской деятельности или терроризму
Об этом свидетельствуют данные на сайте органа.
Волкова и Жданова внесли в список как людей, которые считаются причастными к террористической или экстремистской деятельности.
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Люди из списка ограничены в возможности совершать банковские операции – их счета блокируются.
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