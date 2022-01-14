Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов"

Об этом свидетельствуют данные на сайте органа.

Волкова и Жданова внесли в список как людей, которые считаются причастными к террористической или экстремистской деятельности.



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Люди из списка ограничены в возможности совершать банковские операции – их счета блокируются.



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Леонид Волков – экс-руководитель региональной сети штабов Алексея Навального. Иван Жданов – бывший директор Фонда по борьбе с коррупцией.