English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Росавиация прекратила публикацию статистики авиаперевозок

Росавиация прекратила публикацию статистики авиаперевозок

12 мая, 2022 четверг
08:55
Мир

Агентство авиатранспорта "Росавиация" по неизвестным причинам прекратило публикацию статистических данных авиаперевозок. Ранее отчетность обнародовалась ежемесячно

Об этом сообщает российский Интерфакс.


Сообщается, что недавно российское агентство воздушного транспорта "Росавиация" прекратило публиковать отчетность авиаперевозок.

Предварительно Росавиация ежемесячно регулярно обнародовала оперативные данные о пассажиропотоке авиакомпаний РФ.

Информация о перевозках традиционно раскрывалась каждые две недели. В начале каждого месяца выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий отчетный месяц. В конце месяца публиковались уточненные данные.

Кроме того, в течение месяца Росавиация обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), затем - через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ русскими и иностранными перевозчиками.

В апреле агентство не опубликовало ни один из этих показателей.

Росавиация подтвердила Интерфаксу информацию о приостановлении публикации статистики, однако причину представительство агентства не объяснило.

  • С 8 марта российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о прекращении осуществления всех заграничных рейсов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Росавиация
Читайте также:
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
Кравчук
Автор Виталий Портников
11 мая, 2022 среда
Виталий Портников: Президент “между капельками”
Ізюм, Харківська область
10 мая, 2022 вторник
Освобожденные харьковские села стали рубежом для оккупантов — теперь враг не может обстреливать сам город, — депутат Изюмского горсовета
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 33
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
10:34
компютер
Правительство будет помогать ІТ-специалистам с освобождением от мобилизации
10:30
Украинские войска на Харьковщине возобновляют контроль над населенными пунктами в направлении границы, - британская разведка
10:23
Вторжение в Украину: РФ потеряла около 26 650 военных, 1195 танков, 398 БПЛА и 161 вертолет, - Генштаб ВСУ
10:18
Эксклюзив
Павел Климкин
Российские дипломаты занимаются только шпионажем и пропагандой, - Климкин
10:08
Google
Android 13, приложение Wallet и очки-переводчики: какие технологические новинки презентовали на Google I/O 2022
10:01
Эксклюзив
Правительство должно делать больше для спасения военных "Азова", времени мало, - невеста бойца "Азов"
10:01
В боях за Азовсталь погибли боксер Артем Моша и борец Михаил Попов
09:56
Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка
09:45
Петр Порошенко
Порошенко: в своей параллельной реальности Путин стремится к победе над НАТО, поэтому лжет и оправдывает зверства российской армии в Украине
09:40
Во время восстановления Украины США будут рядом, - Госдеп
09:14
Мир наблюдает в прямом эфире за трагедией молодых украинцев, героически защищающих свою Масаду, и молчит, - Княжицкий по поводу ситуации на Азовстали
09:14
В Херсонской области оккупанты блокируют мобильную связь, - депутат облсовета
08:52
В Орехове на Запорожье ввели усиленный комендантский час
08:40
Россия использует в военной технике чипы из холодильников и посудомоек, - министр торговли США
08:33
Оккупанты 26 раз за сутки обстреляли Луганщину: повреждено по меньшей мере 24 дома и авто с гумпомощью
08:31
Эксклюзив
Враг обстрелял Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: один человек погиб, есть раненый, - Вилкул
08:21
Послы стран ЕС поддержали предложения о совместном использовании газовых хранилищ
07:46
Оккупанты нанесли авиаудары по школам в Новгород-Северском, есть погибшие и раненые
07:28
Россия ведет штурмовые действия по нескольким направлениям, а также продолжает перегруппировку войск и пополнение запасов техники, - Генштаб
07:26
Канада готовит еще 3 авиарейса из Польши для украинских беженцев
07:20
В ближайшие дни враг активизирует воздушную разведку в Одессе, высока угроза ракетных ударов, - пресс-секретарь ОВА
06:42
Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Северский Донец
06:39
Япония и Финляндия применят жесткий пакет санкций против РФ
06:28
Кличко: Киев остается главной целью РФ, она может атаковать в любую секунду
06:08
Финляндия 12 мая официально объявит о намерении вступить в НАТО, - Reuters
05:52
Оккупанты похитили 271 человека в захваченных районах Запорожской области, - председатель ОВА
05:42
Пентагон
США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - Washington Post
05:22
Ким Чен Ын
В КНДР сообщили о первом в стране случае COVID-19
05:01
Украинец Ребров выиграл чемпионат ОАЭ по футболу
04:47
Конгресc США
В Конгрессе США поддержали законопроект, который на 7 лет освобождает Украину от выплат по внешним долгам
04:21
Германия медлит с поставкой в Украину зенитных установок Gepard, - Welt
03:47
Все гражданские, которые были на "Азовстали" с украинскими военными, покинули завод, - заместитель командира "Азова"
03:19
Олаф Шольц
Шольц предупредил, что Украина будет бороться с последствиями войны сто лет
02:56
Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ
02:38
На Донбассе украинские военные за сутки отбили 9 атак окупантов и уничтожили 8 танков
02:18
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области
01:52
Защитники Мариуполя обратились за помощью к Илону Маску
01:29
Слезы на глаза накатились: Петраков отреагировал на победу сборной Украины над "Боруссией"
01:09
США будут оказывать давление на РФ и помогать Украине, пока будет продолжаться война, - Госдеп
00:45
Пока западное оружие поступит в достаточном количестве, нас ожидают несколько сложнейших недель или даже месяцев, - Маляр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV