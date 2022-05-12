Об этом сообщает российский Интерфакс.



Сообщается, что недавно российское агентство воздушного транспорта "Росавиация" прекратило публиковать отчетность авиаперевозок.



Предварительно Росавиация ежемесячно регулярно обнародовала оперативные данные о пассажиропотоке авиакомпаний РФ.



Информация о перевозках традиционно раскрывалась каждые две недели. В начале каждого месяца выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий отчетный месяц. В конце месяца публиковались уточненные данные.



Кроме того, в течение месяца Росавиация обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), затем - через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ русскими и иностранными перевозчиками.



В апреле агентство не опубликовало ни один из этих показателей.



Росавиация подтвердила Интерфаксу информацию о приостановлении публикации статистики, однако причину представительство агентства не объяснило.

С 8 марта российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о прекращении осуществления всех заграничных рейсов.

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