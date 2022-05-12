Росавиация прекратила публикацию статистики авиаперевозок
Агентство авиатранспорта "Росавиация" по неизвестным причинам прекратило публикацию статистических данных авиаперевозок. Ранее отчетность обнародовалась ежемесячно
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Сообщается, что недавно российское агентство воздушного транспорта "Росавиация" прекратило публиковать отчетность авиаперевозок.
Предварительно Росавиация ежемесячно регулярно обнародовала оперативные данные о пассажиропотоке авиакомпаний РФ.
Информация о перевозках традиционно раскрывалась каждые две недели. В начале каждого месяца выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий отчетный месяц. В конце месяца публиковались уточненные данные.
Кроме того, в течение месяца Росавиация обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), затем - через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ русскими и иностранными перевозчиками.
В апреле агентство не опубликовало ни один из этих показателей.
Росавиация подтвердила Интерфаксу информацию о приостановлении публикации статистики, однако причину представительство агентства не объяснило.
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