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Росавиация почти полтора года расследует масштабную кибератаку: источники утверждают, что вирус в систему внесла украинка

15 июня, 2023 четверг
20:28
Война с Россией

В Росавиации пропали гигабайты данных, а информацию передавали США: спустя более года в занесении вируса подозревают украинку

Об этом сообщают российские телеграм-каналы "Авиаторщина" и "SHOT".

Они отмечают, что в конце апреля в информационных системах Росавиации ФСБ через специальное оборудование обнаружила вирус, передающий данные российского авиационного агентства на серверы в США. Как рассказал источник, этот вирус был доставлен на флешке через приемную руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Во взломе системы подозревают экс-сотрудницу Росавиации с украинским гражданством. По предварительным данным  она специально внедрила вирус через рабочий компьютер, он завалил систему и привел к утрате многих гигабайт важнейшей информации. После цифровой диверсии подозреваемая уехала из России.

Издание SHOT рассказало о подробностях дела.

Оно отмечает, что в начале прошлого года, за 2 месяца до обрушения серверов, в Росавиацию на рядовую должность в Управлении по цифровизации устраивается молодая девушка. Она не проходит никаких серьезных проверок, документы по ней не присылают "куда следует". Новая сотрудница – "просто работает". Главой Управления тогда была Алла Сясина.

Через 2 месяца, в конце марта, Ева внезапно пишет заявление об увольнении по собственному желанию. Через несколько дней (26 марта) рушатся серверы Росавиации. Силовики начинают проверку и выясняют, что гражданство у этой девушки двойное (РФ и Украина), а после увольнения она уехала в Беларусь, где ее след теряется.

Параллельно с этим на фоне громкого скандала заявление об увольнении пишет и глава Управления Росавиации по цифровизации Алла Сясина.

В результате взлома системы Росавиации пришлось временно переходить в бумажный режим и пытаться восстанавливать данные (некоторые удалены безвозвратно).

Росавиация 15 июня в своем телеграм-канале назвала "убогой фантазией" публикации о найденном вирусе, который передает данные агентства на серверы в США.

"Расцениваем подобные публикации как попытку дискредитировать работу Росавиации и ее руководство. Пожалуй, кому-то не нравится, что с момента объявления санкций Росавиация последовательно проводит работу, направленную на то, чтобы воздушный транспорт работал устойчиво, безопасно и в полном объеме обеспечивал потребности страны в перевозке пассажиров и грузов по воздуху", — заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

  • Напомним, в конце марта прошлого года стало известно об атаке на систему Росавиации, в результате чего весь документооборот временно перешел в бумажный формат и был утрачен большой массив информации. Суммарно было уничтожено около 65 терабайтов данных: "Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг. Утрачены все входящие и исходящие письма за 1,5 года".
Технологии
кибератаки
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