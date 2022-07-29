Об этом говорится в эфире Еспресо.



Спикер Командования Воздушных сил ВСУ прокомментировал статистику потерь врага, а именно 222 вражеских самолета, 190 вертолетов и 729 беспилотников.



"Статистика сейчас не очень двигается вперед, потому что противник уже не залетает на нашу территорию. Враг понял, что в ближних боях будет терять. Соответственно, атакуют дистанционно, совершают ракетный террор. Но когда россияне нарушают правила игры и все же залетают, то мы стараемся их уничтожать. Поэтому эти показатели потихоньку растут", – пояснил Юрий Игнат.



Игнат отметил, что, к сожалению, с ракетными обстрелами не все так просто, как хотелось бы.



"Система ПВО работает так, как она может работать, на 100%. Но те ракеты, которые сейчас запускает по нам противник, это высокотехнологичные, радиолокационно малозаметные, еще советские ракеты, и чрезвычайно быстрые, поэтому существующие ПВО не могут справиться с такими техническими характеристиками ракет оккупанта. Мы ожидаем от западных партнеров новых пакетов военной помощи, также тяжелого зенитного оружия", - отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

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