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Главная война с Россией Росавиация перестала залетать на территорию Украины, поэтому дистанционно атакует ракетами, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
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Росавиация перестала залетать на территорию Украины, поэтому дистанционно атакует ракетами, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ

29 июля, 2022 пятница
15:41
война с Россией

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что те ракеты, которые сейчас запускает по нам противник, это высокотехнологичные, радиолокационно малозаметные, еще советские ракеты, которые чрезвычайно быстрые

Об этом говорится в эфире Еспресо.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ прокомментировал статистику потерь врага, а именно 222 вражеских самолета, 190 вертолетов и 729 беспилотников.

"Статистика сейчас не очень двигается вперед, потому что противник уже не залетает на нашу территорию. Враг понял, что в ближних боях будет терять. Соответственно, атакуют дистанционно, совершают ракетный террор. Но когда россияне нарушают правила игры и все же залетают, то мы стараемся их уничтожать. Поэтому эти показатели потихоньку растут", – пояснил Юрий Игнат.

Игнат отметил, что, к сожалению, с ракетными обстрелами не все так просто, как хотелось бы.

"Система ПВО работает так, как она может работать, на 100%. Но те ракеты, которые сейчас запускает по нам противник, это высокотехнологичные, радиолокационно малозаметные, еще советские ракеты, и чрезвычайно быстрые, поэтому существующие ПВО не могут справиться с такими техническими характеристиками ракет оккупанта. Мы ожидаем от западных партнеров новых пакетов военной помощи, также тяжелого зенитного оружия", - отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

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военные силы Украины
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