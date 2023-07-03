Росатом прекратил свою деятельность в Чехии
В понедельник, 3 июля, стало известно, что Росатом прекратил свою деятельность в Чехии более чем через год после начала полномасштабного вторжения РФ и Украину
Об этом пишет Radio Prague International.
В настоящее время местный филиал компании исключен из коммерческого регистра, а его сотрудники уволились. Коммуникационное агентство, работавшее на Росатом, также прекратило свою деятельность, оставив после себя долги.
Ранее Росатом подал заявку на участие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС Дукованы, однако правительство Грузии исключило его из тендера после раскрытия роли российской ГРУ при взрыве складов боеприпасов во Врбетике.
Отмечается, что сам Росатом уже несколько месяцев не действует в Чешской Республике, компания освободила свои офисы в Праге еще в конце прошлого года. Однако в стране до сих пор есть завод венгерского филиала, функционирующий как центр Росатома в Центральной Европе.
- Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества ЕС в атомной энергетике с РФ, в частности, предоставления разрешения Венгрии на достройку АЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное