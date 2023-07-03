Об этом пишет Radio Prague International.

В настоящее время местный филиал компании исключен из коммерческого регистра, а его сотрудники уволились. Коммуникационное агентство, работавшее на Росатом, также прекратило свою деятельность, оставив после себя долги.

Ранее Росатом подал заявку на участие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС Дукованы, однако правительство Грузии исключило его из тендера после раскрытия роли российской ГРУ при взрыве складов боеприпасов во Врбетике.

Отмечается, что сам Росатом уже несколько месяцев не действует в Чешской Республике, компания освободила свои офисы в Праге еще в конце прошлого года. Однако в стране до сих пор есть завод венгерского филиала, функционирующий как центр Росатома в Центральной Европе.