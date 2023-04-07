Росатом планирует построить в Беларуси экспериментальный ядерный реактор
Росатом обсуждает с НАН Беларуси строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны"
Об этом заявил директор офиса Росатома в Белоруссии Станислав Левицкий, передает Белта.
"Мы на этапе согласования межправительственного соглашения. Когда оно будет финализировано, тогда начнем строительство. Мы уже готовы... Надеюсь, к концу этого года все-таки придем к общему знаменателю и сможем начать строительство", – сказал он.
"Думаю, в течение двух-трех лет с момента подписания документов вполне реально построить его", - добавил Левицкий.
Он пояснил, что одной из целей создания исследовательского реактора в Белоруссии является тестирование новых сборников ядерного топлива для Белорусской (Островецкой) АЭС, открывшейся 7 октября 2020 года.
- В ноябре 2020 года белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила , что строительство Островецкой АЭС не обсуждали ни с обществом, ни с соседними государствами-партнерами, а запуск реализовался без независимого контроля и необходимых тестов.
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