Росатом планирует построить в Беларуси экспериментальный ядерный реактор

Об этом заявил директор офиса Росатома в Белоруссии Станислав Левицкий, передает Белта.

"Мы на этапе согласования межправительственного соглашения. Когда оно будет финализировано, тогда начнем строительство. Мы уже готовы... Надеюсь, к концу этого года все-таки придем к общему знаменателю и сможем начать строительство", – сказал он.

"Думаю, в течение двух-трех лет с момента подписания документов вполне реально построить его", - добавил Левицкий.

Он пояснил, что одной из целей создания исследовательского реактора в Белоруссии является тестирование новых сборников ядерного топлива для Белорусской (Островецкой) АЭС, открывшейся 7 октября 2020 года.