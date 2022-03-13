"Росатом" опроверг информацию о своем контроле над ЗАЭС
В "Росатоме" опровергли информацию, что захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС находится под их контролем
Об этом сообщает официальный сайт МАГАТЭ .
"Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что небольшое число специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС, расположенной на юго-востоке Украины, при этом он опроверг, что Росатом взял на себя эксплуатационный контроль или намеревается включить станцию в "систему управления" Росатома", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
В МАГАТЭ также отметили, что, по словам РФ, "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.
- 12 марта исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что российские кафиры, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью "Росатома".
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