"Росатом" опроверг информацию о своем контроле над ЗАЭС

Об этом сообщает официальный сайт МАГАТЭ .

"Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что небольшое число специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС, расположенной на юго-востоке Украины, при этом он опроверг, что Росатом взял на себя эксплуатационный контроль или намеревается включить станцию в "систему управления" Росатома", - говорится в заявлении МАГАТЭ.



В МАГАТЭ также отметили, что, по словам РФ, "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.

10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.

12 марта исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что российские кафиры, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью "Росатома".

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