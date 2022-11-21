"Росатом" ограничит возможности МАГАТЭ для проверки ЗАЭС, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



В МАГАТЭ рассказали, что в результате обстрелов ЗАЭС 20 ноября, на станции пострадало хранилище радиоактивных отходов, охлаждающий бассейн, кабель в один из реакторов, мост в другой реактор и вспомогательные здания. Агентство планирует провести проверку, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба.



В свою очередь советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что МАГАТЭ будет иметь ограничения по поводу проверяемых объектов.



"Если они захотят проверить объект, не относящийся к ядерной безопасности, доступ им не предоставят", - сказал Карчаа в комментарии пропагандистским СМИ.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обстрел станции вызвал риск для жизни многих людей, однако "на этот раз повезло, что обошлось без наихудших последствий".



"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не случилось. В следующий раз может не повезти", - сказал Гросси.

По состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.

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