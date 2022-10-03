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Война с Россией: хроника
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Эксклюзив

Росатом не будет напрямую контролировать ЗАЭС из-за того, что боится санкций, - эксперт по атомной энергетике Кошарна

3 октября, 2022 понедельник
18:24
война с Россией

Эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарна считает, что россияне могут присоединить к крымской энергокомпании все генерирующие мощности на оккупированных территориях, которые расположены на Херсонщине и в оккупированной части Запорожской области

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

Как только стали известны результаты псевдореферендума, на ЗАЭС появились кадровики Росатома. С моей точки зрения, Росатом, возможно, и будет контролировать станцию, но не напрямую. То есть наверняка присоединят к крымской энергокомпании все генерирующие мощности на оккупированных территориях, не только ЗАЭС, но и Каховскую ГЭС, ветряные станции, тепло- и электроцентрали, расположенные на Херсонщине и в оккупированной части Запорожской области, в том числе и Запорожскую тепловую электростанцию", - прокомментировала эксперт по атомной энергетике.

Ольга Кошарна добавила, что, согласно последним сообщениям, которые она получила из Энергодара, известно, что Запорожская тепловая электростанция не работает из-за отсутствия угля и оккупанты туда не собираются его завозить.

"Росатом не хочет забирать под себя ЗАЭС, потому что боится санкций. Хотя не видно санкций от ЕС против Росатома, потому что речь даже не идет о запрете строительства в Венгрии АЭС по проекту Росатома. Относительно реакций международного сообщества и того, что Гросси поедет в Москву, уже понятно, что Россия из ЗАЭС самостоятельно не выйдет. И у меня оптимизм только в отношении ВСУ, являющихся единственной силой, которая может способствовать созданию этой зоны безопасности путем демилитаризации и деоккупации", - отметила Кошарна.

  • Ранее в рамках 66-й ежегодной сессии Международного агентства по атомной энергии начались переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции
  • 30 сентября российские  оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно
  • 2 октября в МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор Рафаэль Гросси на следующей неделе едет в Киев и Москву.

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