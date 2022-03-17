Росатом и Росэнергоатом поддерживают военную агрессию и ядерный терроризм, против них нужны санкции, - Котин

Об этом он рассказал в эфире Еспрессо.TV.



"Энергоснабжение на ЧАЭС сегодня есть, но оно идет через одну линию. В любое время эта линия может быть повреждена и будут перебои. По Запорожской АЭС идет деградация линии выдачи, их всего 4, присоединения к энергосистеме Украины. Ранее было отключено две линии и вчера еще одна была повреждена. И сейчас ЗАЭС, как и Чернобыльная АЭС, соединена через одну линию. Если она выйдет из строя, нас ждут более плачевные последствия", – отметил Котин.



Он добавил, что Энергоатом, Украина не признает Росатом и Росэнергоатом. Единственное, о чем может идти речь, – санкции на международном уровне от МАГАТЭ, ООН и других стран мира.



“Санкции против Росатом и Росэнергоатом необходимы для того, чтобы закончить их деятельность по всему миру в атомной энергетике. Это акт ядерного терроризма. Они сейчас находятся на площадке Запорожской АЭС, хотя они ограничены в кризисном центре. Но само их присутствие является свидетельством того, что они поддерживают военную агрессию, нападение российских военных на атомную электростанцию. Ни слова осуждения действий военных на украинских АЭС от этих организаций нет”, – заметил Петр Котин.

10 марта российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.

По состоянию на 16 марта российские оккупанты продолжали взрывать снаряды и мины на ЗАЭС и оказывать психологическое давление на работников станции.