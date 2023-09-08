Роналду заявил об окончании эпохи соперничества с Месси
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что эпоха соперничества с Лионелем Месси уже завершилась
Об этом сообщает SAPO.
По словам Роналду, он и Месси не друзья, но уважающие друг друга коллеги.
"Соперничество завершилось. Было здорово, зрителям понравилось. Если вы любите Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своим путем, а я своим. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо. Я не вижу это как конкуренцию. Мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, пусть не друзьями, но уважающими друг друга коллегами", - сказал Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
С января 2023 года Криштиану Роналду играет за саудовский "Аль-Наср". Форвард уже сыграл 24 матча, забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач за этот клуб.
38-летний португалец выиграл арабскую Лигу чемпионов. Однако впервые за 20 лет не был номинирован на "Золотой мяч".
Лионель Месси
36-летний Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" в июле 2023 года. В 11 матчах за новый клуб аргентинец забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
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