Об этом Роналду рассказал в интервью The Sun.

"Я не уважаю тен Гага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не уважаете меня, я никогда не буду уважать вас", - сказал Роналду.

По словам футболиста, руководство МЮ делало все, чтобы в угоду тренеру заставить его уйти из команды.

"Я чувствую себя преданным из-за того, как со мной поступили в "Манчестер Юнайтед". Я раздосадован тем, что меня сделали белой вороной, которую обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, и заставляют уйти из команды", - признался Роналду.

Он также подчеркнул, что с тех пор как пост главного тренера МЮ в 2013 году покинул Алекс Фергюсон, клуб регрессирует.

"Прогресс был нулевым. С тех пор как сэр Алекс ушел, я не вижу никаких изменений в клубе. Ничего не изменилось. Болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед", - заверил Роналду .

37-летний португалец перешел в МЮ в 2021 году из итальянского "Ювентуса". также он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. В нынешнем сезоне он сыграл за "Манчестер Юнайтед" 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

21 октября стало известно, что Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".

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