Роналду заставил "Манчестер Юнайтед" избавиться от нападающего за 60 млн евро

Об этом сообщает Eurosport.



По информации источника, нынешний сезон стал последним шансом для Марсьяля в "Манчестер Юнайтед". Однако на старте футбольного года француз проигрывает конкуренцию и не может завоевать место в основе, в том числе из-за звездных новичков Криштиану Роналду и Джейдона Санчо.



В клубе больше не рассчитывают на 25-летнего французского игрока, за которого в 2015 году заплатили 60 млн евро, теперь боссы МЮ хотят продать Антони Марсьяля за 40-45 млн евро.



В этом сезоне Марсьяль сыграл за "Манчестер Юнайтед" 99 минут, результативными действиями не отличался.

Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил два гола и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4:1.

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