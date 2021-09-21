Роналду заставил "Манчестер Юнайтед" избавиться от нападающего за 60 млн евро
Английский "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от своего форварда Антони Марсьяля
Об этом сообщает Eurosport.
По информации источника, нынешний сезон стал последним шансом для Марсьяля в "Манчестер Юнайтед". Однако на старте футбольного года француз проигрывает конкуренцию и не может завоевать место в основе, в том числе из-за звездных новичков Криштиану Роналду и Джейдона Санчо.
В клубе больше не рассчитывают на 25-летнего французского игрока, за которого в 2015 году заплатили 60 млн евро, теперь боссы МЮ хотят продать Антони Марсьяля за 40-45 млн евро.
В этом сезоне Марсьяль сыграл за "Манчестер Юнайтед" 99 минут, результативными действиями не отличался.
- Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил два гола и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4:1.
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