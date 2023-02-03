Роналду забил дебютный гол за "Аль-Наср"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 3 февраля, в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" сыграл вничью против "Аль-Фатеха" – 2:2.

На 93-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и спас для "Аль-Насра" ничью. Это третий матч Роналду за Аль-Наср, до этого у него не было результативных действий.

В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента.

Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн евро в год.

37-летний форвард ранее также выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".