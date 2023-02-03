Роналду забил дебютный гол за "Аль-Наср"
Нападающий Криштиану Роналду отличился дебютным голом за арабский "Аль-Наср"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 3 февраля, в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" сыграл вничью против "Аль-Фатеха" – 2:2.
На 93-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и спас для "Аль-Насра" ничью. Это третий матч Роналду за Аль-Наср, до этого у него не было результативных действий.
В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента.
Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн евро в год.
37-летний форвард ранее также выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
- 30 декабря 2022 Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра".
- Роналду не попал в рейтинг 50 лучших футболистов 2022 от The Guardian.
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