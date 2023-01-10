Роналду за 200 млн евро согласился агитировать против заявки Португалии в борьбе за ЧМ-2030
Криштиану Роналду получит от "Аль-Нассра" 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2022, которая оспаривает это право с Португалией, Испанией и Украиной
Об этом сообщает AFP .
Роналду заработает за два с половиной сезона в Аль-Нассре 500 млн евро. Часть из этой суммы – 200 млн евро – португалец получит за то, что станет послом заявки Саудовской Аравии, которая совместно с Египтом и Грецией претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
"Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, и за это ему заплатят 200 млн евро", – сообщил источник в клубе.
Саудовская Аравия будет конкурировать за право провести чемпиона мира-2030 с Португалией, подавшей совместную заявку на проведение турнира с Испанией и Украиной.
- 5 октября 2022 было объявлено, что Украина подает вместе с Испанией и Португалией совместную заявку на проведение финальной части чемпионата мира-2030.
- 30 декабря 2022 Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассру".
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