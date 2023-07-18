Роналду: я на 100% уверен, что не вернусь в европейский футбол

Его слова приводит журналист Фабрицио Романо .

Нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" считает, что лига Саудовской Аравии лучше MLS и заверил, что уже не вернется в европейский футбол.

"Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии... и теперь все игроки приезжают сюда", - говорит Роналду.

Футболист заявляет, что "европейский футбол значительно потерял качество".

Роналду также считает , что его переход в футбольную команду Саудовской Аравии оказал значительное влияние на привлечение лучших игроков в лигу. Речь идет в сообщении.

"Мое решение присоединиться к Саудовским клубам было на 100% решающим для привлечения новых лучших игроков. Это факт. Когда я присоединился к Ювентусу, Серия А была мертва, а потом, когда я подписал контракт… она возродилась. Где бы ни был Криштиану, он вызывает больший интерес", -

Футболист считает , что через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше лучших игроков.

"Через год лига Саудовской Аравии опередит лигу Турции и Нидерландов", - добавил он.

Справочно. Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" минувшей зимой, после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Он уже сыграл 19 матчей в составе команды и забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.