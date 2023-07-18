Роналду: я на 100% уверен, что не вернусь в европейский футбол
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду прокомментировал свой переход в команду Саудовской Аравии и заявил, что не вернется в европейский футбол
Его слова приводит журналист Фабрицио Романо .
Нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" считает, что лига Саудовской Аравии лучше MLS и заверил, что уже не вернется в европейский футбол.
"Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии... и теперь все игроки приезжают сюда", - говорит Роналду.
Футболист заявляет, что "европейский футбол значительно потерял качество".
Роналду также считает , что его переход в футбольную команду Саудовской Аравии оказал значительное влияние на привлечение лучших игроков в лигу. Речь идет в сообщении.
"Мое решение присоединиться к Саудовским клубам было на 100% решающим для привлечения новых лучших игроков. Это факт. Когда я присоединился к Ювентусу, Серия А была мертва, а потом, когда я подписал контракт… она возродилась. Где бы ни был Криштиану, он вызывает больший интерес", -
Футболист считает , что через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше лучших игроков.
"Через год лига Саудовской Аравии опередит лигу Турции и Нидерландов", - добавил он.
Справочно. Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" минувшей зимой, после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Он уже сыграл 19 матчей в составе команды и забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.
- Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый оплачиваемый спортсмен в 2023 году.
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