Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Роналду вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов

Роналду вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов

9 августа, 2023 среда
20:20
Спорт

Португальская звезда Криштиану Роналду вывел саудовский "Аль-Наср" в финал арабской ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полуфинальный матч Кубка арабских чемпионов-2023 прошел вечером в среду, 9 августа. Саудовский "Аль-Наср" и иракский "Аль-Шорт" соревновались за выход в финал.

Криштиану Роналду смог стать героем матча. Португалец реализовал пенальти на 75-й минуте и забил единственный мяч во встрече. "Аль-Наср" со счётом 1:0 вышел в финал арабской ЛЧ.

Другим финалистом станет победитель пары "Аль-Хиляль" – "Аль-Шабаб".

Видео гола Роналду за "Аль-Наср"

Видео
Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
Читайте также:
Держдеп США
9 августа, 2023 среда
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
безпілотник
8 августа, 2023 вторник
Индия запретила производителям военных беспилотников использовать китайское оборудование
Європейська Солідарність
7 августа, 2023 понедельник
"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
21:37
Обновлено
Россияне ударили по Запорожью: погибли 2 человека, еще одного удалось реанимировать
21:18
"Прямой" заявляет, что "власть хочет отобрать телеканал"
20:53
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. Колонка Сергея Згурца
20:13
Нардеп Гунько, разоблаченный на взятке в $85 тыс., был взят под стражу с альтернативой залога
20:06
OPINION
Старые сине-желтые грабли
20:03
Раздача всем украинцам 9,5 тыс. грн: сетью распространяется новая мошенническая схема
19:59
Эксклюзив
Большинство военнообязанных отслужат в ВСУ, мы не пройдем весь путь в том составе, в котором началась война, - капитан Прозапас
19:34
Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировала
19:16
Обновлено
Украина получит два ЗРК Patriot от Германии
19:13
Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ неподалеку от Синьковки и Ивановки на Харьковщине
19:00
Обзор
Победные новости 532 дня войны: вблизи Москвы раздался мощный взрыв, а Украина получит еще 30 танков Leopard-1
18:22
Власти Белгородщины заявили о гибели россиянина от якобы обстрела со стороны Украины
18:00
OPINION
Влияет ли на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?
17:50
ВСУ уничтожили 8 складов и пункт управления россиян на Таврийском направлении
17:45
Сергей Шойгу
Шойгу заявил о якобы угрозах безопасности России со стороны Финляндии и Польши
17:34
Эксклюзив
"Благ цивилизации нет": начальник ГВА рассказал, как выживают жители Авдеевки
17:34
Военком одного из районов Киева получил протокол за коррупционное правонарушение
17:16
Чехия предлагает помощь Украине в реализации нескольких составляющих формулы мира
17:15
В "Украинском доме" презентовали проект о культурном наследии Крыма
16:59
Футболист сборной Украины Малиновский намекнул на трансфер в новый клуб
16:54
Многие трансформаторы не успели привезти в Украину, но ремонтники загружены работой, - Центр исследований энергетики
16:46
У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погиб 41 человек
16:45
В Мелитополе россияне планируют обучать в оккупированных помещениях вузов своих силовиков
16:28
"Я всегда считал, что это легкий бой": Фьюри свысока высказался об Усике
16:28
Почему польская правящая партия "Право и справедливость" решила поссориться с Украиной, - Oko.press
16:20
Отправил в РФ украинское зерно более чем на $30 млн: оккупационный директор порта Бердянска приговорен к 10 годам заключения
16:19
Эксклюзив
Майор запаса НГУ: На Купянском направлении враг сосредоточил 1000 танков и пытается прорвать оборону
16:17
Медведчук подал иск, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине, - Движение ЧЕСТНО
16:10
Россияне ударили из артиллерии по селу в Донецкой области: ранены трое мирных жителей
16:08
В музее истории Киева презентовали выставку к 32-й годовщине Независимости Украины
16:01
OPINION
Юрий Бутусов
Лояльность к Зеленскому - гарантия безнаказанности
15:55
еЧерга обновила перечень приоритетности при пересечении границы
15:49
Эрдоган о зерновом соглашении: продолжаем усилия по возобновлению его в больших масштабах
15:39
Правительство упростило оформление техпаспорта и номеров на авто
15:37
Иран
Иран заявил, что получил технологию создания сверхзвуковой крылатой ракеты
15:16
Латвия
Латвия поддержала "гарантии безопасности" для Украины, объявленные на саммите НАТО
15:14
В прокуратуре заявили, что подозреваемый в смертельном ДТП судья Тандыр сдал на анализ воду и слюну вместо мочи
14:58
Суд признал законным расторжение соглашения между монастырем УПЦ МП и заповедником "Киево-Печерская лавра"
14:52
Эксклюзив
Командир подразделения Terra рассказал об отрядах смертников РФ на Бахмутском направлении
14:51
Тяжеловес, которого побили Кличко, Фьюри и Джошуа, сменил имя в честь Путина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV