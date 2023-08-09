Роналду вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Полуфинальный матч Кубка арабских чемпионов-2023 прошел вечером в среду, 9 августа. Саудовский "Аль-Наср" и иракский "Аль-Шорт" соревновались за выход в финал.

Криштиану Роналду смог стать героем матча. Португалец реализовал пенальти на 75-й минуте и забил единственный мяч во встрече. "Аль-Наср" со счётом 1:0 вышел в финал арабской ЛЧ.

Другим финалистом станет победитель пары "Аль-Хиляль" – "Аль-Шабаб".

Видео гола Роналду за "Аль-Наср"