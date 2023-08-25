Роналду впервые в новом сезоне сделал хет-трик за "Аль-Наср"
Сегодня, 25 августа, в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" разгромно победил "Аль-Фатех"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Аль-Насра" со счётом 5:0. В ворота "Аль-Фатеха" первый хет-трик в новом сезоне сделал Криштиану Роналду. Также дублем отличился Садио Мане.
В турнирной таблице "Аль-Наср" занимает всего 10 позицию после 3-х туров. У команды только одна победа. Лидером чемпионата являются "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" – у них по 9 баллов.
Чемпионат Саудовской Аравии
3-й тур
25 августа
"Аль-Фатех " - "Аль-Наср" 0:5
Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6
Что известно об "Аль-Насре"
За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Садио Мане, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес, Отавио и Аймерик Ляпорт.
Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".
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