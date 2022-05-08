Роналду впервые в карьере пропустит розыгрыш Лиги чемпионов, если не уйдет из МЮ

Об этом сообщает Marca .

"Манчестер Юнайтед" упустил шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если 37-летний Роналду не сменит команду летом или зимой, то впервые в своей карьере упустит розыгрыш ЛЧ.

С тех пор, как Роналду на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

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