Роналду впервые в карьере пропустит розыгрыш Лиги чемпионов, если не уйдет из МЮ
Звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рискует впервые в карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов
Об этом сообщает Marca .
"Манчестер Юнайтед" упустил шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если 37-летний Роналду не сменит команду летом или зимой, то впервые в своей карьере упустит розыгрыш ЛЧ.
С тех пор, как Роналду на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.
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