Роналду в дебютном матче в Саудовской Аравии сыграет против Месси
Португальский футболист Криштиану Роналду сыграет первый матч в Саудовской Аравии 19 января против французского ПСЖ, за который выступает аргентинец Лионель Месси
Об этом сообщает The Guardian .
По словам главного тренера нового клуба португальца "Аль-Нассра" Руди Гарсии, Криштиану Роналду сыграет первый матч в Саудовской Аравии 19 января в Эр-Рияде против ПСЖ.
С французским клубом сыграет команда, сформированная из футболистов "Аль-Хиляля" и "Аль-Нассра", в который в конце 2022 года Роналду перешел из английского "Манчестер Юнайтед".
Дебют 37-летнего португальца за "Аль-Насср" был отложен из-за дисквалификации футболиста, которую он заработал еще в МЮ, когда выбил после игры телефон из рук болельщика.
Ожидается, что непосредственно за "Аль-Насср" Криштиану Роналду впервые сыграет 22 января против "Эттифака".
Криштиану Роналду подписал с "Аль-Нассром" контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн евро в год.
Форвард также выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал", итальянский "Ювентус" и МЮ.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
- 30 декабря 2022 года Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассра".
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