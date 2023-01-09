Об этом сообщает The Guardian .

По словам главного тренера нового клуба португальца "Аль-Нассра" Руди Гарсии, Криштиану Роналду сыграет первый матч в Саудовской Аравии 19 января в Эр-Рияде против ПСЖ.

С французским клубом сыграет команда, сформированная из футболистов "Аль-Хиляля" и "Аль-Нассра", в который в конце 2022 года Роналду перешел из английского "Манчестер Юнайтед".

Дебют 37-летнего португальца за "Аль-Насср" был отложен из-за дисквалификации футболиста, которую он заработал еще в МЮ, когда выбил после игры телефон из рук болельщика.

Ожидается, что непосредственно за "Аль-Насср" Криштиану Роналду впервые сыграет 22 января против "Эттифака".

Криштиану Роналду подписал с "Аль-Нассром" контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн евро в год.

Форвард также выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал", итальянский "Ювентус" и МЮ.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

30 декабря 2022 года Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассра".

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