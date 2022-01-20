Роналду устроил демарш после замены в матче чемпионата Англии
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду швырнул на землю куртку после замены в матче против "Брентфорда"
Об этом сообщает BBC Sport .
На 71-й минуте главный тренер МЮ Ральф Рангник заменил Криштиану Роналду защитником Гарри Магвайра.
Португалец разозлился из-за этого решения и после того, как покинул поле, швырнул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньки рядом с запасными креслами.
Ральф Рангник после игры назвал такую реакцию футболиста естественной.
"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения и важно было помнить, что впереди еще один матч. Нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться в пятерку защитников", - сказал Рангник.
"Манчестер Юнайтед" победил "Брентфорд" со счетом 3:1 набрал 35 очков и занимает в чемпионате Англии седьмое место. "Брентфорд" имеет 23 пункта и идет 14-м.
Чемпионат Англии
Матч 17-го тура
19 января
"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы : Тони, 85 - Эланга, 55, Гринвуд, 62, Рашфорд, 77
- 19 января стало известно, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед" , если клуб не попадет в Лигу чемпионов.
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