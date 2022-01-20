Роналду устроил демарш после замены в матче чемпионата Англии

Об этом сообщает BBC Sport .

На 71-й минуте главный тренер МЮ Ральф Рангник заменил Криштиану Роналду защитником Гарри Магвайра.

Португалец разозлился из-за этого решения и после того, как покинул поле, швырнул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньки рядом с запасными креслами.

Ральф Рангник после игры назвал такую реакцию футболиста естественной.

"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения и важно было помнить, что впереди еще один матч. Нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться в пятерку защитников", - сказал Рангник.

"Манчестер Юнайтед" победил "Брентфорд" со счетом 3:1 набрал 35 очков и занимает в чемпионате Англии седьмое место. "Брентфорд" имеет 23 пункта и идет 14-м.

Чемпионат Англии

Матч 17-го тура

19 января

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы : Тони, 85 - Эланга, 55, Гринвуд, 62, Рашфорд, 77