Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ по футболу

Об этом сообщает статистический портал Opta.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 Португалия победила Гану – 3:2. Звезда португальского футбола Криштиану Роналду забил пенальти и открыл счет во встрече на 65-й минуте.

Для Роналду это 5-й чемпионат мира по футболу, на котором он забивал. Португалец также отмечался на мундиалях в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Это историческое достижение для футбола. На четырех ЧМ забивали Лионель Месси (прим. – включая ЧМ-2022), Мирослав Клозе, Пеле и Уве Зеелер.

24 ноября в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее Сербии.

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