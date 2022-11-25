Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ по футболу
Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу
Об этом сообщает статистический портал Opta.
В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 Португалия победила Гану – 3:2. Звезда португальского футбола Криштиану Роналду забил пенальти и открыл счет во встрече на 65-й минуте.
Для Роналду это 5-й чемпионат мира по футболу, на котором он забивал. Португалец также отмечался на мундиалях в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.
Это историческое достижение для футбола. На четырех ЧМ забивали Лионель Месси (прим. – включая ЧМ-2022), Мирослав Клозе, Пеле и Уве Зеелер.
- 24 ноября в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее Сербии.
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