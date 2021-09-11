Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роналду вышел на игру 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" в стартовом составе МЮ. Сейчас идет первый тайм встречи.

Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".