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Главная Спорт Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения

Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения

11 сентября, 2021 суббота
17:20
Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду сыграл против "Ньюкасла" в чемпионате Англии первый матч после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роналду вышел на игру 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" в стартовом составе МЮ. Сейчас идет первый тайм встречи.

Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

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Криштиану Роналду
Ньюкасл
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