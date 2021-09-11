Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения
Португальский футболист Криштиану Роналду сыграл против "Ньюкасла" в чемпионате Англии первый матч после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роналду вышел на игру 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" в стартовом составе МЮ. Сейчас идет первый тайм встречи.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
- 31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
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