Роналду сыграл первый матч за новый клуб
Португальский футболист Криштиану Роналду дебютировал за "Аль-Насср" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роналду сыграл за свой новый клуб в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака". Португалец не отличился результативными действиями, его новичок команда победила со счетом 1:0.
"Аль-Наср" имеет 33 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Он опережает ближайшего преследователя – "Аль-Хиляль" – на 1 пункт и имеет матч в запасе.
Первую игру в Саудовской Аравии Роналду сыграл 19 января за команду, сформированную из игроков "Аль-Хиляля" и "Аль-Нассра" против французского ПСЖ (4:5), с аргентинцем Лионелем Месси в составе.
37-летний Криштиану Роналду в конце 2022 года перешел в "Аль-Нассру" из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента и подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн. евро в год.
Форвард ранее выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
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