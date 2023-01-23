Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роналду сыграл за свой новый клуб в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака". Португалец не отличился результативными действиями, его новичок команда победила со счетом 1:0.

"Аль-Наср" имеет 33 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Он опережает ближайшего преследователя – "Аль-Хиляль" – на 1 пункт и имеет матч в запасе.

Первую игру в Саудовской Аравии Роналду сыграл 19 января за команду, сформированную из игроков "Аль-Хиляля" и "Аль-Нассра" против французского ПСЖ (4:5), с аргентинцем Лионелем Месси в составе.

37-летний Криштиану Роналду в конце 2022 года перешел в "Аль-Нассру" из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента и подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн. евро в год.

Форвард ранее выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

30 декабря 2022 Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассру".

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