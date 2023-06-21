Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную
Во вторник, 20 июня, Криштиану Роналду сыграл 200 матч за сборную Португалии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 4-го тура квалификации Евро-2024 Исландия – Португалия завершился победой португальцев со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Криштиану Роналду.
Для 38-летнего Роналду сегодняшняя игра стала 200-й в футболке сборной Португалии. Ни один игрок раньше не доходил до этой отметки в выступлениях за национальные команды.
Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Роналду в сборной Португалии
Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. За 200 матчей форвард забил 123 гола, отдал 43 ассиста и заработал 29 желтых карточек.
В 2016 году Роналду выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы. А в 2019 – Лигу наций.
Фото: Getty Images
Турнирная таблица группы сборной Португалии после 4 тура квалификации Евро-2024
Фото: flashscore
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное