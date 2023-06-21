Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 4-го тура квалификации Евро-2024 Исландия – Португалия завершился победой португальцев со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Криштиану Роналду.

Для 38-летнего Роналду сегодняшняя игра стала 200-й в футболке сборной Португалии. Ни один игрок раньше не доходил до этой отметки в выступлениях за национальные команды.

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. За 200 матчей форвард забил 123 гола, отдал 43 ассиста и заработал 29 желтых карточек.

В 2016 году Роналду выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы. А в 2019 – Лигу наций.

Фото: Getty Images

Турнирная таблица группы сборной Португалии после 4 тура квалификации Евро-2024

Фото: flashscore