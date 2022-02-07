Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Роналду продолжает набирать новых подписчиков в Instagram. Теперь португальский футболист окончательно закрепился в статусе человека с самым большим количеством фанатов в Instagram.



На страницу 37-летнего португальца подписалось уже более 400 млн пользователей. Ближайшие конкуренты - модель Кайли Дженнер (309 млн читателей) и нападающий ПСЖ Лионель Месси (306 млн).



Лишь один профиль в Instagram насчитывает больше читателей, чем у Роналду - официальный профиль самой соцсети (469 млн).



